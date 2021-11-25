Универсиада: история Всемирных студенческих игр

История, рекорды и факты.

Универсиада — это международные спортивные соревнования, которые проводятся среди учащихся высших учебных заведений Международной студенческой спортивной федерацией (FISU). Название происходит от слов «университет» и «Олимпиада». Часто упоминается как Всемирные студенческие игры или Всемирные университетские игры.

Это молодежный аналог Олимпиады и второе по значимости и представительству комплексное международное мероприятие на мировой спортивной арене. При этом оно не имеет отношения к МОК и, в отличие от Юношеских олимпийских игр, не использует олимпийскую символику.

В отличие от олимпийского цикла, исчисляющегося четырехлетиями, молодежные состязания проводятся каждые два года. К участию в них допускаются студенты, аспиранты и выпускники двух предшествующих универсиаде годов в возрасте от 17 до 28 лет.

Как и на Олимпиаде, старты проходят при участии международных федераций с соблюдением правил и регламентов видов спорта. При этом программа универсиад может существенно отличаться от олимпийской.

С чего начались

— В 1905 году в США прошли первые международные соревнования среди студентов.

— В 1919 году Жаном Птижаном была создана Конфедерация студентов.

— В 1923 году состоялись первые Всемирные игры студентов в Париже.

— В 1924 году была организована новая структура — Международная конфедерация студентов (МКС), под эгидой которой до 1939 года были проведены еще восемь соревнований среди учащихся. Все турниры прошли на территории Европы.

— В 1947 году был создан Международный союз студентов (UIE). В соревнованиях, проводимых этой организацией, почти не участвовали представители стран Запада. Последние игры, прошедшие под эгидой UIE, состоялись в Хельсинки в 1962 году.

Международная федерация студенческого спорта (FISU) стала правопреемницей Международной конфедерации студентов. В 1947 году в Париже прошли Недели университетского спорта под эгидой организации.

Первая универсиада

В 1959 году члены UIE вошли в состав FISU. В том же году в Турине прошла первая летняя универсиада. Она была организована Итальянской ассоциацией университетского спорта. В ней приняли участие 985 спортсменов из 45 стран мира. В программу соревнований входило семь видов спорта.

I зимняя универсиада прошла в Шамони, Франция, с 28 февраля по 6 марта 1960 года. В ней приняли участие спортсмены из 16 стран. В программу соревнований входило пять видов спорта.

Универсиада в России

Для России универсиада всегда была важным событием. Советские спортсмены пропустили Всемирные студенческие игры всего один раз — 1967 году. Тогда соревнования проводились в Токио. На универсиадах неоднократно побеждали такие известные спортсмены, как Лариса Латынина, Валерий Брумель, Валерий Скворцов, Тамара Пресс.

В России Всемирные студенческие игры впервые прошли 45 лет назад: в 1973 году в Москве состоялась VII летняя универсиада. Соревнования проводились по 10 видам спорта, в которых участвовали 4 000 спортсменов — рекордное число на тот момент.

Следящая прошла ровно через 40 лет: в 2013 году в Казани была организована самая масштабная на сегодняшний день в истории игр универсиада. За время соревнований был разыгран 351 комплект медалей по 27 видам спорта среди 11 759 представителей 162 стран.

Последний раз Россия принимала универсиаду в 2019 году — тогда в Красноярске состоялась 29-я зимняя универсиада.

Следующая универсиада

30-я (XXX) зимняя универсиада должна была пройти в январе 2021 года в швейцарском городе Люцерн, но соревнования были отложены на неопределенный срок из-за сложной ситуации в мире, вызванной пандемией COVID-19. В конце ноября 2020 года было принято решение провести соревнования с 11 по 21 декабря 2021 года.

В 2023 году пройдут XXXII Всемирные летние студенческие игры. Универсиаду примет Екатеринбург.

Кто может участвовать

Участники должны быть:

— гражданами страны, которую они представляют;

— не моложе 17 и не старше 28 лет на 1 января года проведения соревнований;

— действующим студентом высшего учебного заведения либо окончить вуз не ранее 1 года до начала универсиады.

Рекорды и факты

— Современное название «универсиада» Всемирные студенческие игры получили в 1959 году. Авторами второго имени состязаний стали итальянцы. По их задумке, слово «универсиада» обозначает «единство», «университет».

— Универсиады долгое время проводились в Европе. Поэтому летняя универсиада 1963 года в Порту-Алегре вошла в историю в качестве первых игр, состоявшихся за пределами Европы.

— Чтобы увести студенческий спорт от политики, организаторы универсиад приняли решение сделать официальным гимном всех победителей песню на латинском языке под названием Gaudeamus Igitur («Давайте возрадуемся»).

— Первый успех сборной России пришелся на 2005 год. В турецком Измире российские студенты завоевали 65 наград, из них: 26 золотых, 16 серебряных и 23 бронзовые.

— Впервые в истории 27-я зимняя универсиада проходила в двух странах: Словакии (Штрбске-Плесо и Осрблье) и Испании (Гранада и Сьерра-Невада). Выиграла заявку Испания, но в 2013 году FISU приняла решение, что лыжные дисциплины проведет Словакия.

— На универсиаде в Казани российская гимнастка Алия Мустафина заняла первую строчку в списке самых упоминаемых в СМИ спортсменок (по результатам исследования, проведенного компанией Public.ru). По данным компании, имя олимпийской чемпионки Мустафиной, выигравшей три золота и одно серебро универсиады, появилось в течение соревнований в 822 материалах СМИ.

— Зимняя универсиада-2019 стала рекордной по количеству стран-участниц — в течение 11 дней спортсмены из 58 государств боролись за награды в 11 видах спорта. До этого рекорд принадлежал Казахстану: в Студенческих играх, прошедших в Алма-Ате в 2017 году, приняли участие 57 стран.

— Российская лыжница Алиса Жамбалова стала самой титулованной спортсменкой универсиады-2019, завоевав 4 золотые медали.