Знарок войдет в штаб сборной России на Универсиаде

Бывший главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок планирует отправиться на Универсиаду в Красноярск вместе с российской командой, сообщает ТАСС.

Помимо него, в штаб национальной команды войдут его глава Роман Ротенберг, генеральный менеджер Сергей Гомоляко, главный тренер Владислав Хромых, тренеры Игорь Ефимов, Андрей Никишов, Денис Баев и тренер вратарей Роман Кривомазов.

– Все члены штаба сборной, включая Знарка, планируют присутствовать на Универсиаде, – приводит слова Ротенберга ТАСС.

Хоккейный турнир на Универсиаде начнется 1 марта. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Словакии, Японии, США, Венгрии и Чехии. В другую группу попали сборные Великобритании, Казахстана, Канады, Латвии, Швейцарии и Швеции. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал, матчи на этой стадии пройдут 11 марта. Финал и игра за третье место состоятся в заключительный день соревнований 12 марта.

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