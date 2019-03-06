Женская сборная Японии обыграла Китай на Универсиаде

В матче женского хоккейного турнира на зимней Универсиаде-2019 в Красноярке сборная Японии обыграла команду Китая (5:1).
Япония набрала шесть очков и поднялась на третье место. У Китая три очка и пятое место.
Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.
Зимняя Универсиада-2019
Красноярск (Россия)
Женщины
Китай - Япония - 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет
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