Женская сборная России разгромила США и вышла в финал Универсиады

В матче 1/2 финала женского турнира по хоккею с мячом на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске сборная России выиграла у команды США - 10:1.

В составе победителей четыре гола в активе Ольги Богдановой. По три гола у Анастасии Денисовой и Кристины Машинской. У американской команды забила Эрика Леске.

В финале российская команда сыграет со сборной Швеции. США в матче за третье место сыграет с Норвегией. Эти матчи пройдут 8 марта.

Зимняя Универсиада-2019

Красноярск (Россия)

Хоккей с мячом

Женщины

1/2 финала

США - Россия - 10:1 (4:0, 6:1)

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет