Женская сборная России обыграла Италию на Универсиаде

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске женская сборная России по керлингу обыграла команду Италии (9:3).

За российскую команду выступают Ульяна Васильева, Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева.

Сборная России на данный момент лидирует в турнирной таблице (вместе со сборными Кореи и Швеции), имея в активе пять побед при одном поражении.

В следующем матче россиянки сыграют со сборной Канады. Эта игра пройдет 7 марта, ее начало запланировано на 11.00 по московскому времени.

Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет