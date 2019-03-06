Женская сборная Канады разгромила Швейцарию на Универсиаде

В матче женского хоккейного турнира зимней Универсиады сборная Канады убедительно обыграла команду Швейцарии (8:2).

Канадки выиграли все четыре матча и 12-ю очками занимают первое место. У Швейцарии ноль очков и последнее место. В полуфинал выйдут четыре сильнейшие команды.

Зимняя Универсиада-2019

Красноярск (Россия)

Женщины

Канада - Швейцария - 8:2 (2:1, 5:0, 1:1)

Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет