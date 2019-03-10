Вяткина заняла второе место в спортивном ориентировании на Универсиаде

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске состоялись соревнования по спортивному ориентированию на лыжах у женщин (средняя дистанция).

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске состоялись соревнования по спортивному ориентированию на лыжах на средней дистанции у женщин.

Российская спортсменка Мария Вяткина заняла второе место. Она преодолела дистанцию за 37 минут и 14 секунд. Победила финка Лиза Майя Ненонен (37,07). На третьей позиции чешка Петра Ганкова, проигравшая победительнице 19 секунд.

Лучшей среди остальных россиянок стала Мария Петрушко, занявшая пятое место, Елизавета Моисеенко стала восьмой, Екатерина Степанова - девятой. Александра Русакова на 17-й позиции.

Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске проходит со 2 по 12 марта.

Зимняя Универсиада-2019

Красноярск (Россия)

Спортивное ориентирование на лыжах

Женщины

Средняя дистанция

1. Лиза Майя Ненонен (Финляндия) – 37.07

2. Мария Вяткина (Россия) – отставание 00.14

3. Петра Ганкова (Чехия) – + 00.19.

5. Мария Петрушко (Россия) – + 01.10

8. Елизавета Моисеенко (Россия) – +01.58

9. Екатерина Степанова (Россия) – + 02.05

17. Александра Русакова (Россия) – + 03.38

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет