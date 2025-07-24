Сидоренко: «Выход двух россиян в финал Универсиады говорит о силе настольного тенниса в РФ»

Обладатель золотой медали Универсиады-2025 Владимир Сидоренко оценил уровень российского настольного тенниса.

«Если два российских спортсмена играли в финале Универсиады, то это и показывает, на каком уровне сейчас находится отечественный настольный теннис. Мы можем конкурировать с сильнейшими зарубежными соперниками. Но сильно радоваться не стоит, нам нужно шаг за шагом упорно тренироваться и готовиться к следующим тяжелым матчам и турнирам, которых, надеюсь, у нас будет еще много», — цитирует спортсмена ТАСС.

Сидоренко в финале со счетом 4-1 (10:12, 11:8, 11:8, 11:6, 11:6) победил соотечественника Максима Гребнева.

Универсиада в Германии продлится до 27 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.