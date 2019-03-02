Владимир Путин: "Россия смогла бы провести яркую и красивую Универсиаду в Екатеринбурге в 2023 году"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами исполкома Международной федерации университетского спорта выразил уверенность, что Россия смогла бы провести яркую и красивую Универсиаду в Екатеринбурге в 2023 году.

– Если вы доверите нам это, мы постараемся сделать так, чтобы это было ярко и красиво", – цитирует ТАСС главу государства.

Путин отметил, как преобразился Красноярск в преддверии Универсиады, и заметил, что в Екатеринбурге тоже хорошо развита как промышленность, так и сфера образования. Присутствовавший на встрече губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что право провести Универсиаду-2023 будет большим подарком к 300-летию города.

Зимняя Универсиада-2019 проходит в Красноярске с 2 по 12 марта. Екатеринбург ранее выдвинул кандидатуру на проведение летней Универсиады 2023 года.