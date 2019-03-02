Владимир Путин прибыл в Красноярск, где посетит церемонию открытия Универсиады

Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск, где посетит в субботу и воскресенье церемонию открытия Универсиады, пообщается со спортсменами и побывает на соревнованиях.

- Президент будет находиться в Красноярске (2-3 марта), он посетит церемонию открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады, - цитирует ТАСС пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля добавил, что в субботу глава государства также встретится с членами исполнительного комитета FISU.

Как отметили в пресс-службе Кремля, 3 марта глава государства побывает в деревне Универсиады и пообщается там со спортсменами.

- Также планируется, что президент посетит одно из спортивных мероприятий, - говорится в сообщении.