Зимняя Универсиада-2021
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В Российском студенческом спортивном союзе назвали решение отменить зимнюю Универсиаду-2021 неожиданным

16:29

Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов прокомментировал решение отменить зимнюю Универсиаду из-за нового штамма коронавируса.

«Это ожидаемо абсолютно не было. Все шло нормально, они написали, что это из-за «омикрона». Мне сейчас звонят из других стран, все отрицательно восприняли эту новость, так как команды готовились, огромная работа была проведена всеми национальными федерациями», — приводит слова Сейранова ТАСС.

Также президент рассказал, что организаторы обещают вернуть деньги за проживание.

«Была проведена двойная, а то и тройная работа: вбивание данных, подгрузка сертификатов. Были оплачены невозвратные билеты. Оплачено было проживание, но обещают, что деньги за него вернут», — добавил он.

Зимняя Универсиада в Люцерне должна была пройти с 11 по 21 декабря. Следующая должна состояться в американском Лейк-Плэсиде в 2023 году.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13056341

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Анна Горшкова все материалы автора
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