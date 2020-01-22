В FISU гордятся назначением Матыцина на пост министра спорта РФ

Международная федерация университетского спорта (FISU) выразила гордость назначением главы организации Олега Матыцина на пост министра спорта России.

— Это большая честь для FISU, что наш президент назначен помогать России решать текущие проблемы и взаимодействовать с мировым спортивным сообществом, — приводит пресс-служба FISU слова генерального секретаря организации Эрика Сейнтронда. — Достижения Олега Матыцина в FISU были замечательными, во время его президентства федерация провела исключительные соревнования для тысяч элитных спортсменов-студентов. Он объединил мировое студенческое спортивное движение, чтобы поддержать представление позитивного формирования будущих лидеров посредством международного опыта, полученного с помощью студенческого спорта.

Матыцин возглавил FISU в 2015 году, а в 2019-м был переизбран на второй срок. О его назначении на пост министра спорта РФ было объявлено во вторник.