Томшин занял четвертое место в масс-старте на Универсиаде, победил норвежец Ульдаль

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске завершился мужской биатлонный масс-старт.

Победу одержал норвежец Эспен Ульдаль. На втором месте белорус Максим Воробей. Бронзовую медаль завоевал чех Адам Вацлавик.

Лучший среди россиян Василий Томшин занял четвертое место. Дмитрий Иванов занял пятое место, Александр Дедюхин - седьмое, Алексей Чулев - девятое.

Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске проходит со 2 по 12 марта.

Красноярск (Россия)

Универсиада

Мужчины

Масс-старт

15 км

1. Эспен Ульдаль (Норвегия) - 40.18,7 (2 шт. круга)

2. Максим Воробей (Белоруссия) - отставание 35,4 (3)

3. Адам Вацлавик (Чехия) - 56,5 (4)

4. Василий Томшин (Россия) - 1.12,2 (6)

5. Дмитрий Иванов (Россия) - 1.41,9 (4)

6. Виктор Кривко (Белоруссия) - 1.44,1 (3)

7. Александр Дедюхин (Россия) - 1.51,2 (4)

9. Алексей Чулев (Россия) - 2.08,7 (3)

12. Алексей Петров (Россия) - 3.17,7 (5)

18. Евгений Крюков (Россия) - 4.36,4 (7)

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет