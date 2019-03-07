Ткаченко принесла России золото в гигантском слаломе на Универсиаде

Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко выиграла золото в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске. Она показала результат 1 минута 58,52 секунды.

Серебро завоевала австрийка Дениз Дингследер, тройку сильнейших замкнула еще одна россиянка Юлия Плешкова.

Среди других представительниц России: Анастасия Горностаева заняла четвертое место, Кристина Крюкова – 10-е, Софья Крохина – 13-е.

Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Красноярск (Россия)

Универсиада

Женщины

Гигантский слалом

1. Екатерина Ткаченко (Россия) - 1.58,52

2. Дениза Дингследер (Австрия) - 1.59,39

3. Юлия Плешкова (Россия) - 1.59,46

4. Анастасия Горностаева (Россия) - 1.59,73

10. Кристина Крюкова (Россия) - 2.00,89

13. Софья Крохина (Россия) - 2.01,17

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет