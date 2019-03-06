Терентьев выиграл спринт на Универсиаде, Собакарев - третий

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске состоялся мужской лыжный спринт свободным стилем.

Победу одержал российский спортсмен Александр Терентьев. Первым к финишу пришел другой россиянин Иван Якимушкин, но он был дисквалифицирован за нарушение правил. Вторым стал Ассет Дюссенов из Казахстана. Бронзу завоевал еще один представитель России Андрей Собакарев. Его соотечественник Иван Кириллов стал четвертым.

Красноярск (Россия)

Универсиада

Мужчины

Спринт (С)

1. Александр Терентьев (Россия) - 2.49,39

2. Ассет Дюссенов (Казахстан) - отставание 0,02

3. Андрей Собакарев (Россия) - 2,07

4. Иван Кириллов (Россия) - 7,98

5. Ондржей Черни (Чехия) - 36,93

6. Иван Якимушкин (Россия) - дисквалифицирован

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет.