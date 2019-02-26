Студенческая сборная России прибыла в Красноярск на Универсиаду

Студенческая сборная России на зимнюю Универсиаду 2019 года прибыла в Красноярск, информирует пресс-служба соревнований.

Сообщается, что команды Венгрии и Японии также прилетели в город. Всего примут участие спортсмены из 59 стран мира. Россию представят 296 атлетов.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта, бует разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.

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