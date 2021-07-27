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Стоимость реконструкции спорткомплекса «Калининец» к Универсиаде составит около 2,5 миллиарда рублей

08:58

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на проведение реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» к Универсиаде-2023, стоимость работ составит около 2,5 миллиарда рублей.

Согласно информации на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена составляет 2 433 473 781 рубль.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. В рамках соревнований в 18 видах спорта будет разыграно 247 комплектов медалей.

Дополнительная информация:

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0162300005321001355

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Иван Торопцев все материалы автора

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