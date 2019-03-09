Станислава Константинова: "Все мои награды висят на полке, но медаль за Универсиаду, как и с чемпионата Европы, оставлю в коробочке"

Бронзовый призер Универсиады Станислава Константинова прокомментировала свой прокат в произвольной программе и итоги соревнований.

– Короткую программу оцениваю хорошо, – сказала Константинова. – Можно было бы обойтись без пары ошибок на вращениях, которые подпортили впечатление. Произвольным прокатом я довольна – боролась, показала хорошие эмоции и достойно попрощалась со своей любимой программой под музыку из фильма "Анна Каренина". После чемпионата Европы присутствовала неуверенность. Но потом я стала злее, в том числе, и на тренировках.

Все мои медали висят на полке у меня дома и радуют мой глаз, но, думаю, что медаль с Универсиады оставлю в коробочке – как и ту, что получила на Европе. Конечно, всегда хочется занимать только первые места и получать медали не только за произвольную программу, но эти две награды дороги для меня – как память о том, что я сильная, с каждым стартом доказываю это себе и что буду лучше.

Моя травма голеностопа? Вся моя подготовка проходила в одном состоянии, не было ни лучше, ни хуже. Я уже привыкла к этим ощущениям, знаю, как с ними справляться, это меня не так сильно беспокоит. Самый пик был перед чемпионатом Европы, к сожалению. Мне пришлось поменять коньки, и все усилилось – я выходила на тренировку, катала несколько прокатов целиком и больше делать не могла. Не могла позволить себе отрабатывать интересные связки, сложные каскады, нужно было бережно относиться к своему здоровью. Понимала, что перед Европой была готова почти на 100% – возможно, эти боли в ноге не дали мне чувствовать себя уверенно.