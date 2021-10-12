Спортсмены, привитые российской вакциной от коронавируса, смогут выступить на Универсиаде-2021

Оргкомитет Универсиады-2021, которая пройдет в швейцарском Люцерне с 11 по 21 декабря, разрешит спортсменам, привитым российскими вакцинами, участвовать в соревнованиях без ограничений. Об этом «СЭ» рассказал министр спорта Олег Матыцин.

«Договоренность об этом достигнута, — подчеркнул министр. — Нам пошли навстречу, учитывая численность российской делегации».

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не признала вакцину от коронавируса «Спутник V». Есть вероятность, что это состоится до конца года.