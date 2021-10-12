Спортсмены, привитые российской вакциной от коронавируса, смогут выступить на Универсиаде-2021
12 октября, 12:41
Оргкомитет Универсиады-2021, которая пройдет в швейцарском Люцерне с 11 по 21 декабря, разрешит спортсменам, привитым российскими вакцинами, участвовать в соревнованиях без ограничений. Об этом «СЭ» рассказал министр спорта Олег Матыцин.
«Договоренность об этом достигнута, — подчеркнул министр. — Нам пошли навстречу, учитывая численность российской делегации».
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не признала вакцину от коронавируса «Спутник V». Есть вероятность, что это состоится до конца года.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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