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Спортсмены, привитые российской вакциной от коронавируса, смогут выступить на Универсиаде-2021

12 октября, 12:41
Олег Матыцин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Матыцин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Оргкомитет Универсиады-2021, которая пройдет в швейцарском Люцерне с 11 по 21 декабря, разрешит спортсменам, привитым российскими вакцинами, участвовать в соревнованиях без ограничений. Об этом «СЭ» рассказал министр спорта Олег Матыцин.

«Договоренность об этом достигнута, — подчеркнул министр. — Нам пошли навстречу, учитывая численность российской делегации».

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не признала вакцину от коронавируса «Спутник V». Есть вероятность, что это состоится до конца года.

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Тимур Ганеев все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное