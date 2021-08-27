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Спорткомплекс для Универсиады в Екатеринбурге отремонтируют за 280 миллионов рублей

13:02

Дворец игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге капитально отремонтируют к Универсиаде за 280 миллионов рублей. Как говорится на сайте госзакупок, субсидию на это выделят из бюджета Свердловской области.

«Выполнение работ по капитальному ремонту проводится в рамках подготовки к проведению в 2022 году чемпионата мира по волейболу среди мужских команд и соревнований Всемирной Универсиады 2023 года», — говорится в документе.

ДИВС примет матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года в Екатеринбурге. Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.

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