Спорткомплекс для Универсиады в Екатеринбурге отремонтируют за 280 миллионов рублей

Дворец игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге капитально отремонтируют к Универсиаде за 280 миллионов рублей. Как говорится на сайте госзакупок, субсидию на это выделят из бюджета Свердловской области.

«Выполнение работ по капитальному ремонту проводится в рамках подготовки к проведению в 2022 году чемпионата мира по волейболу среди мужских команд и соревнований Всемирной Универсиады 2023 года», — говорится в документе.

ДИВС примет матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года в Екатеринбурге. Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.