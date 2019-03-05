Сноубордистки Быкова и Соболева принесли серебро и бронзу России в параллельном гигантском слаломе

Российская сноубордистка Милена Быкова стала второй в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Тройку замкнула другая россиянка Наталья Соболева.

Победу одержала Чен Хэ Рым из Кореи.

Красноярск (Россия)

Универсиада

Сноуборд

Женщины

Параллельный гигантский слалом

1. Чен Хэ Рым (Корея)

2. Милена Быкова (Россия)

3. Наталья Соболева (Россия)

4. Мария Валова (Россия)

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет