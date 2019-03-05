Сноубордист Сарсембаев принес бронзу России в параллельном гигантском слаломе

Россиянин Дмитрий Сарсембаев стал третьим в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Еще один представитель России Дмитрий Логинов финишировал четвертым.

Победу одержал поляк Михал Новачик, на втором месте - его соотечественник Оскар Квятковски.

Сноуборд

Красноярск (Россия)

Универсиада

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

1. Михал Новачик (Польша)

2. Оскар Квятковски (Польша)

3. Дмитрий Сарсембаев (Россия)

4. Дмитрий Логинов (Россия)

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет