Сноубордист Сарсембаев принес бронзу России в параллельном гигантском слаломе

Россиянин Дмитрий Сарсембаев стал третьим в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Еще один представитель России Дмитрий Логинов финишировал четвертым.
Победу одержал поляк Михал Новачик, на втором месте - его соотечественник Оскар Квятковски.
Сноуборд
Красноярск (Россия)
Универсиада
Мужчины
Параллельный гигантский слалом
1. Михал Новачик (Польша)
2. Оскар Квятковски (Польша)
3. Дмитрий Сарсембаев (Россия)
4. Дмитрий Логинов (Россия)
Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет
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