Словакия разгромила Чехию на Универсиаде

В матче мужского турнира по хоккею на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске сборная Словакии обыграла команду Чехии (7:2). В составе победителей дубль сделал Давид Ржавски.

Сборная Словакии набрала четыре очка и лидирует в группе А. У Чехии три очка и третье место

Универсиада-2019

Красноярск

Мужчины

Группа А

Чехия - Словакия - 2:7 (1:3, 1:1, 0:3)

Зимняя Универсиада-2019 проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет