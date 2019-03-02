Швейцария обыграла Швецию на Универсиаде

В матче мужского хоккейного турнира на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске сборная Швейцарии обыграла команду Швеции (3:1).

В составе победителей отличились Лука Валенза, Жереми Пари и Михаэль Риф. У шведов гол в активе Виктора Хьярквиста.

Швейцария набрала три очка в турнире группы В. У шведов пока ноль очков. Для команд это был первый матч на турнире.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет