"Сексуально охрипший голос". Губерниев исполнил песню Антонова на Универсиаде

Известный комментатор Дмитрий Губерниев исполнил песню Юрия Антонова "Мечты сбываются" на вечернем шоу на зимней Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

- Мощно задвинули в самом конце встречи с болельщиками в рамках вечернего шоу на Универсиаде в Красноярске!!!! Сексуально охрипший голос, живое пение, импровизация и мощная реакция зала!!!! С песней по жизни!!! Юрий Антонов на века!!!! И, спасибо, Универсиада!!!! - написал Губерниев в своем Инстаграме.

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