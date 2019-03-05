"Сексуально охрипший голос". Губерниев исполнил песню Антонова на Универсиаде

Известный комментатор Дмитрий Губерниев исполнил песню Юрия Антонова "Мечты сбываются" на вечернем шоу на зимней Универсиаде, которая проходит в Красноярске.
- Мощно задвинули в самом конце встречи с болельщиками в рамках вечернего шоу на Универсиаде в Красноярске!!!! Сексуально охрипший голос, живое пение, импровизация и мощная реакция зала!!!! С песней по жизни!!! Юрий Антонов на века!!!! И, спасибо, Универсиада!!!! - написал Губерниев в своем Инстаграме.
Мощно задвинули в самом конце встречи с болельщиками в рамках вечернего шоу на Универсиаде в Красноярске !!!! Сексуально охрипший голос , живое пение , импровизация и мощная реакция зала !!!! С песней по жизни !!! Юрий Антонов на века !!!! И , спасибо , Универсиада !!!!! 🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎺🎺🎷🎷🥁🥁🥁🎸🎸🎻🎻🎻🎻🎻🎻🎻🎻🎻 #вечернеешоу #живойзвук #пение #ансамбль #биатлон #универсиада #зимняяуниверсиада2019 #биатлонсдмитриемгуберниевым