Сборная России завоевала шесть медалей в пятницу на Универсиаде

Сборная России 12 июля завоевала шесть медалей на Универсиаде в Неаполе. В личных соревнованиях золото в активе стрелка Антона Булаева и художественной гимнастки Екатерины Селезневой. Женская сборная России по волейболу в четырех партиях обыграла хозяев турнира, также первенствовала команда по художественной гимнастике. Женская сборная России завоевала бронзу, уступая команде Ирландии 0:2. В тхэквондо бронза в активе Рафаэля Камалова.

В медальном зачете Универсиады россияне поднялась на четвертое место с 15 золотыми, 21 серебряной и 31 бронзовыми медалями. Лидирует команда Японии (24-17-23).