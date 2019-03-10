Сборная России завоевала 100 медалей и лидирует в зачете Универсиады

Сборная России сегодня на Универсиаде в Красноярске завоевала пять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей. Всего на счету стало 100 медалей (35 золотых, 35 серебряных, 30 бронзовых). Команда лидирует в общем зачете.

Второе место (6 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые) занимает сборная Кореи. Третье – Япония (4-4-3).



Напомним, вчера Россия установила новый рекорд по количеству золотых медалей на зимней Универсиаде, выиграв 30-юнаграду.

Сборная побила собственный рекорд. На Универсиаде 2017 года в Алма-Ате российские спортсмены завоевали 29 золотых наград.