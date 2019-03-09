Сборная России установила новый рекорд по количеству медалей на зимней Универсиаде

Сборная России уверенно лидирует в медальном зачете Универсиады-2019 в Красноярске. Российская команда установила новый рекорд по количеству золотых медалей за одну зимнюю Универсиаду.

На данный момент в активе россиян 30 золотых медалей. Предыдущий рекорд также установила сборная России – 29 золотых медалей на зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате. Ранее российская сборная досрочно выиграла медальный зачет соревнований.

Зимняя Универсиада-2019 проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет