10:14 | Универсиада

Сборная России стала серебряным призером в параллельной командной гонке на Универсиаде

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На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске сборная России по горнолыжному спорту заняла второе место в параллельной командной гонке.

Победу одержала сборная Австрии, в финале выигравшая у сборной России со счетом 3:1. Бронзовую медаль завоевала сборная Швеции, которая  с аналогичным счетом выиграла у сборной Чехии.

За сборную России выступали Софья Крохина, Денис Воробьев, Екатерина Ткаченко и Никита Алехин.

Зимняя Универсиада-2019 проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/universiade/

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