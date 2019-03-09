Сборная России стала серебряным призером в параллельной командной гонке на Универсиаде

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске сборная России по горнолыжному спорту заняла второе место в параллельной командной гонке.
Победу одержала сборная Австрии, в финале выигравшая у сборной России со счетом 3:1. Бронзовую медаль завоевала сборная Швеции, которая с аналогичным счетом выиграла у сборной Чехии.
За сборную России выступали Софья Крохина, Денис Воробьев, Екатерина Ткаченко и Никита Алехин.
Зимняя Универсиада-2019 проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.
Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет
Дополнительная информация
Загрузка...