Сборная России стала серебряным призером в параллельной командной гонке на Универсиаде

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске сборная России по горнолыжному спорту заняла второе место в параллельной командной гонке.

Победу одержала сборная Австрии, в финале выигравшая у сборной России со счетом 3:1. Бронзовую медаль завоевала сборная Швеции, которая с аналогичным счетом выиграла у сборной Чехии.

За сборную России выступали Софья Крохина, Денис Воробьев, Екатерина Ткаченко и Никита Алехин.

Зимняя Универсиада-2019 проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет