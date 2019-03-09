Сборная России по хоккею с мячом разгромила Финляндию и вышла в финал Универсиады

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске мужская сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Финляндии (11:1) и вышла в финал.

Во втором полуфинале сегодня сыграют сборные Швеции и Норвегии. Финал состоится 10 марта.

Зимняя Универсиада-2019 проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Красноярск (Россия)

Универсиада

Мужчины

1/2 финала

Россия – Финляндия - 11:1 (5:0)

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет