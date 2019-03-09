Сборная России по хоккею с мячом разгромила Финляндию и вышла в финал Универсиады

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске мужская сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Финляндии (11:1) и вышла в финал.
Во втором полуфинале сегодня сыграют сборные Швеции и Норвегии. Финал состоится 10 марта.
Зимняя Универсиада-2019 проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.
Красноярск (Россия)
Универсиада
Мужчины
1/2 финала
Россия – Финляндия - 11:1 (5:0)
Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет
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