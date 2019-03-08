Сборная России по хоккею с мячом обыграла Швецию и сыграет в полуфинале Универсиады с командой Финляндии

Сборная России по хоккею с мячом переиграла команду Швеции в матче группового турнира на Универсиаде в Красноярске.

В составе россиян голы хет-трик оформил Сергей Ган, Богдан Павенский - дубль, еще по голу забили Михаил Сергеев и Семен Чупин.

Россияне одержали четвертую победу и, набрав восемь очков, заняли первое место в группе. Сборная Швеции стала второй с шестью очками.

В полуфинале Россия сыграет с Финляндией, шведы - с норвежцами. Оба матча состоятся в субботу.

Универсиада завершится 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет