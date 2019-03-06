Самарин грубо ошибся в короткой программе на Универсиаде, Лазукин идет вторым после Ковтуна

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске российские фигуристы Александр Самарин и Андрей Лазукин показали короткие программы.

Серебряный призер чемпионата Европы Самарин неудачно провел короткую программу.Каскад четверной лутц+тройной тулуп сделал с ошибками на выезде, затем упал с четверного флипа, а тройной аксель сделал с помаркой. Он получил за свой прокат 82,41 балла и пока что занимает пятое место.

Лазукин откатал программу без грубых ошибок, но допустил ошибку на тройном акселе. На данный момент он вторым после лидирующего Максима Ковтуна с результатом 88,63 балла.

Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет