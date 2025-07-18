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18 июля 2025, 21:25

Российский шпажист Швелидзе стал чемпионом Универсиады

Алина Савинова

Россиянин Дмитрий Швелидзе победил в фехтовании на шпагах на Универсиаде в Германии.

В финале Швелидзе нанес поражение венгру Шому Шомоди — 15:11. Бронзовым призером стал россиянин Кирилл Гуров, уступивший Швелидзе в полуфинале со счетом 8:15.

Швелидзе принес второе золото сборной России на Универсиаде. В четверг пловец Николай Колесников одержал победу на дистанции 400 м вольным стилем.

Летняя Универсиада проходит с 16 по 27 июля в городах Дуйсбург, Бохум, Эссен, Хаген и Мюльхайм. В ней принимают участие 48 российских спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе.

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