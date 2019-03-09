Российские керлингистки проиграли Корее в полуфинале Универсиады

Женская сборная России по керлингу проиграла Корее в полуфинале Универсиады в Красноярске со счетом 4:7.

За Россию выступали Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева.

Из-за большого преимущества сборной Кореи команды приняли решение не проводить 10-й энд.

В другом полуфинале Швеция победила Великобританию – 10:2.

В финале Швеция встретятся с Кореей, а Россия и Великобритания поборются за третье место. Финал и матч за третье место пройдут 10 марта.