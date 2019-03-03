Россиянки заняли весь пьедестал почета в индивидуальной гонке на Универсиаде-2019

Российские лыжницы заняли весь пьедестал почета в индивидуальной гонке классическим стилем на 5 километров на Универсиаде-2019 в Красноярске.

Первое место заняла Алиса Жамбалова с результатом 14 минут 48,6 секунды. Второй стала Екатерина Смронова с отставанием в 3,7 секунды, третьей - Яна Кирпиченко с отставанием в 3,8 секунды.

Лыжные гонки

Красноярск (Россия)

Универсиада

Женщины

Индивидуальная гонка, 5 км (К)

1. Алиса Жамбалова (Россия) - 14.48,6

2. Екатерина Смирнова (Россия) - отставание 3,7

3. Яна Кирпиченко (Россия) - 3,8

4. Франческа Франки (Италия) - 13,2

5. Катри Люлюнпера (Финляндия) - 19,2

6. Полина Некрасова (Россия) - 23,8

7. Татьяна Алешина (Россия) - 25,7

10. Кристина Кускова (Россия) - 48,4