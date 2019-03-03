Россиянки заняли весь пьедестал почета в индивидуальной гонке на Универсиаде-2019

Российские лыжницы заняли весь пьедестал почета в индивидуальной гонке классическим стилем на 5 километров на Универсиаде-2019 в Красноярске.
Первое место заняла Алиса Жамбалова с результатом 14 минут 48,6 секунды. Второй стала Екатерина Смронова с отставанием в 3,7 секунды, третьей - Яна Кирпиченко с отставанием в 3,8 секунды.
Лыжные гонки
Красноярск (Россия)
Универсиада
Женщины
Индивидуальная гонка, 5 км (К)
1. Алиса Жамбалова (Россия) - 14.48,6
2. Екатерина Смирнова (Россия) - отставание 3,7
3. Яна Кирпиченко (Россия) - 3,8
4. Франческа Франки (Италия) - 13,2
5. Катри Люлюнпера (Финляндия) - 19,2
6. Полина Некрасова (Россия) - 23,8
7. Татьяна Алешина (Россия) - 25,7
10. Кристина Кускова (Россия) - 48,4
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