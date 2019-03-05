Россиянки победили США на Универсиаде-2019

Женская сборная России по хоккею с мячом разгромила команду США в заключительном матче группового этапа зимней Универсиады в Красноярске - 11:1.

Теперь на счету россиянок три победы в трех играх - в стартовой встрече они взяли верх над Норвегией (4:0), а во втором поединке была обыграна Швеция (4:2).

Полуфиналы пройдут 6 марта, матч за третье место и финал - 8 марта.

Хоккей с мячом дебютировал на Универсиаде в Красноярске.

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