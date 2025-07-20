Россиянин Степанов выиграл заплыв на 1500 метров вольным стилем на Универсиаде

Российский пловец Александр Степанов завоевал золото в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем на Универсиаде.

Спортсмен финишировал с временем 14 минут 55,98 секунды. Вторым стал итальянец Иван Джованнони, уступивший россиянину 0,12 секунды. Бронза досталась еще одному представителю Италии Давиде Марчелло (+10,97 секунды).

Степанов принес России пятую награду на Универсиаде. На счету россиян три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали.

Летняя Универсиада проходит в Германии с 16 по 27 июля. В соревнованиях принимают участие 48 российских спортсменов в нейтральном статусе.