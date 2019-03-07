Россияне заняли весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар на Универсиаде. Золото - у Ефимовой и Коровина

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске проходят соревнования по фигурному катанию. Завершился турнир среди спортивных пар.

Три первых места занимают российские спортсмены. Первое место заняли Алиса Ефимова и Александр Коровин. Они занимали второе место после короткой программы, но в сумме за два проката набрали 171,01 балла и опередили на 1,02 балла Анастасию Полуянову и Дмитрия Сопота, которые лидировали после первого дня соревнований и в итоге стали вторыми (169,99). Замкнули тройку сильнейших Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов (151,78).

Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Красноярск (Россия)

Универсиада

Пары

Произвольная программа

1. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) - 113,29

2. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Россия) - 111,07

3. Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов (Россия) - 97,03

Итог

1. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) - 171,01

2. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Россия) - 169,99

3. Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов (Россия) - 151,78

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет