Россия завоевала 10 медалей в третий день Универсиады в Красноярске

Сборная России завоевала 10 медалей из 21 возможных на Универсиаде в Красноярске. На счету россиян 2 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых наград.

Горнолыжники ​Антон Енджиевский и Никита Алехин заняли второе и третье место среди мужчин в комбинации. Среди женщин серебро завоевала Милена Быкова, а бронза досталась Наталье Соболевой.

В параллельном гигантском слаломе третьим стал Дмитрий Сарсембаев.

Сергей Горланов выиграл золото в мужской гонке преследования в спортивном лыжном ориентировании, а Владислав Кисилев завоевал серебро. Марина Вяткина – выиграла женский старт.

Екатерина Ефременкова заняла второе место в шорт-треке на дистанции 500 метров среди женщин, а Константин Ивлиев – бронзовый призер у мужчин.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет