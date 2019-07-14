Россия заняла второе место в медальном зачете Универсиады-2019. Впереди - только Япония

Сборная России вышла с четвертого на второе место в медальном зачете Универсиады-2019. На счету россиян 22 золотах, 23 серебряных и 34 бронзовых награды. 13 июля четыре золотые медали Россия завоевала в художественной гимнастике: две - в командном турнире (5 мячей и 3 обруча + 4 булавы) и еще две - Екатерина Селезнева (мяч и лента). Еще одну взяла мужская сборная России в стрельбе из лука, а также российские теннисисты в миксте.

Серебро завоевал Эрдем Цыдыпов (стрельба из лука), бронзу - Иван Гаков (теннис), женская сборная России по водному поло, Екатерина Селезнева (булавы).

Победу в медальном зачете досрочно одержала Япония: 29 золотых, 21 серебряная, 28 бронзовых медалей.

Россия уже обеспечила себе второе место, поскольку завтра будет разыгран лишь один комплект наград - финал и матч за третье место в водном поло. В решающем матче сыграют США и Италия. Американцы в случае победы догонят Россию по золотым медалям, но уступят по серебряным (16 против 23). В игре за бронзу россияне встретятся с Венгрией.

Таким образом, США обеспечили себе третью строчку в медальном зачете.