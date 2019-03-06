Россия за четыре дня Универсиады завоевала на 5 медалей больше, чем все остальные страны

Сборная России продолжает уходить в отрыв в неофициальном медальном зачете на Универсиаде-2019. Российские спортсмены за четыре игровых дня завоевали 58 медалей: 18 золотых, 22 серебряных и 18 бронзовых. У всех остальных стран в общей сложности 53 награды (19 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых).

Второе место в медальном зачете занимает Корея - 6-2-4. Третьей идет Швейцария - 2-2-2, у Австрии и Белоруссии по два золота, остальные не одержали больше одной победы.

1. Россия – 18-22-18 (58)

2. Корея – 6-2-4 (12)

3. Швейцария – 2-2-2 (6)

4. Австрия – 2-0-0 (2)

Беларусь – 2-0-0 (2)

6. Франция – 1-4-3 (8)

7. Финляндия – 1-1-3 (5)

8. Польша – 1-1-0 (2)

Чехия – 1-1-0 (2)

Китай – 1-1-0 (2)

11. Канада – 1-0-1 (2)

12. Германия – 1-0-0 (1)

13. Япония – 0-1-3 (4)

14. Казахстан – 0-1-2 (3)

15. Норвегия – 0-1-0 (1)

16. Швеция – 0-0-1 (1)