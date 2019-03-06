Россия выиграла женскую командную гонку на Универсиаде

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске на соревнованиях по шорт-треку состоялась женская командная гонка. Победу одержала сборная России.

Второе место заняла сборная Японии, третье - сборная Казахстана. За сборную России выступали Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова и Евгения Захарова.

Красноярск (Россия)

Универсиада

Женщины

Командная гонка 3 000 м

1. Россия - 4.14,105

2. Япония - 4.18,869

3. Казахстан - 4.27,719

4. Корея – дисквалифицирована

Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет