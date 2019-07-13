Россия в матче за бронзу Универсиады с Италией ушла от поражения на 93-й минуте, но проиграла по пенальти

Сборная России по футболу не смогла завоевать бронзовые медали Универсиады-2019 в Неаполе. В матче за бронзу россияне уступили Италии в серии пенальти (2:2, пенальти 3:4).

В финале Универсиады встретятся Бразилия и Япония.

В женском турнире россянки накануне завоевали бронзу, победив в матче за третье место Ирландию (2:2, пенальти 4:2). Золото взяли футболистки КНДР, одолевшие Японию (2:1).

Универсиада

Матч за третье место

Россия - Италия - 2:2 (0:2). Пенальти - 3:4

Голы: Дзонта, 13 (0:1). Галеандро, 34 (0:2). Саламатов, 67 - с пенальти (1:2). Погорелов, 90+3 (2:2).