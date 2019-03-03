Россия разгромила Японию во втором матче в рамках Универсиады

Сборная России обыграла команду Японии во втором матче группового турнира XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске - 10:1.

В составе победителей Игорь Руденков и Вячеслав Шевченко отличились дублями, еще по шайбе забросили Иван Ларичев, Данил Квартальнов, Павел Медведев, Максим Джиошвили, Дмитрий Колготин и Егор Морозов. В Японии гол забил Жин Саваде.

Следующий матч сборная России проведет 5-го марта с командой США. В стартовом матче на Универсиаде россияне обыграли команду Словакии (2:1 ОТ).

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет