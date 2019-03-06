Россия проиграла Норвегии на Универсиаде

Мужская сборная России проиграла Норвегии в 5-м матче группового турнира по керлингу на Универсиаде, проходящей в Красноярске. За российскую команду играли Александр Быстров, Даниил Горячев, Вадим Шведов, Николай Чередниченко и Денис Исламов (запасной).
В следующем матче Россия в среду сыграет против сборной Швейцарии.
Мужская сборная России по керлингу в матче с Норвегией потерпела поражение🥌Norway men’s national Curling team defeated Russia.– Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) 6 марта 2019 г.
📝 https://t.co/9qmAWOLbNh #Krasnoyarsk2019 #RealWinter #Универсиада2019 #FISU #UniSports @fisunetwork #Керлинг pic.twitter.com/TqknaUxf06
Загрузка...