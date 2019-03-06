Россия проиграла Норвегии на Универсиаде

Мужская сборная России проиграла Норвегии в 5-м матче группового турнира по керлингу на Универсиаде, проходящей в Красноярске. За российскую команду играли Александр Быстров, Даниил Горячев, Вадим Шведов, Николай Чередниченко и Денис Исламов (запасной).

В следующем матче Россия в среду сыграет против сборной Швейцарии.