Россия лидирует с большим отрывом в медальном зачете на Универсиаде

Сборная России с 39 медалями лидирует в медальном зачете на Универсиаде в Красноярске. В первый день россияне завоевали ровно половину от всех возможных наград – 12 из 24, вчера – 17 из 30, а сегодня – 10 из 21.

В общей сложности на счету России 39 медалей: 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых.

Второе место занимает Южная Корея - 3 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая. Третья – Швейцария (2 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая).

Универсиада

Медальный зачет (положение после трех дней)

1. Россия – 11-15-13 (29)

2. Южная Корея – 3-1-1 (5)

3. Швейцария – 2-2-1 (5)

4. Австрия – 2-0-0 (2)

4. Белоруссия – 2-0-0 (2)

5. Франция – 1-1-2 (4)

6. Финляндия – 1-1-3 (5)

7. Китай – 1-1-0 (2)

7. Польша – 1-1-0 (2)

9. Канада – 1-0-1 (2)

11. Норвегия – 0-1-0 (1)

11. Чехия – 0-1-0 (1)

13. Япония – 0-0-2 (2)

14. Казахстан – 0-0-1 (1)

14. Швеция – 0-0-1 (1)

Универсиада завершится 12 марта.

Универсиада-2019: Медальный зачет