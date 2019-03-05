Россия лидирует с большим отрывом в медальном зачете на Универсиаде

Сборная России с 39 медалями лидирует в медальном зачете на Универсиаде в Красноярске. В первый день россияне завоевали ровно половину от всех возможных наград – 12 из 24, вчера – 17 из 30, а сегодня – 10 из 21.
В общей сложности на счету России 39 медалей: 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых.
Второе место занимает Южная Корея - 3 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая. Третья – Швейцария (2 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая).
Универсиада
Медальный зачет (положение после трех дней)
1. Россия – 11-15-13 (29)
2. Южная Корея – 3-1-1 (5)
3. Швейцария – 2-2-1 (5)
4. Австрия – 2-0-0 (2)
4. Белоруссия – 2-0-0 (2)
5. Франция – 1-1-2 (4)
6. Финляндия – 1-1-3 (5)
7. Китай – 1-1-0 (2)
7. Польша – 1-1-0 (2)
9. Канада – 1-0-1 (2)
11. Норвегия – 0-1-0 (1)
11. Чехия – 0-1-0 (1)
13. Япония – 0-0-2 (2)
14. Казахстан – 0-0-1 (1)
14. Швеция – 0-0-1 (1)
Универсиада завершится 12 марта.