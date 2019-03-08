17:48 | Универсиада

Россия досрочно выиграла медальный зачет зимней Универсиады

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Сборная России досрочно выиграла медальный зачет зимней Универсиады в Красноярске.

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