Путин поздравил победителей Универсиады 2019 года с хорошим выступлением

Президент России Владимир Путин встретился с победителями XXX летней Универсиады 2019 года. Он поздравил их с хорошим выступлением, сообщает ТАСС.

— Поздравляю вас с хорошим выступлением. Знаю, что выступили вы хорошо, — приводит слова Путина ТАСС.

Сейчас с коллегами из международных федераций обсуждали что и как можно сделать в России, по каким направлениям. Перспективы у нас хорошие. Планы уже сформированы. Есть еще заявки на различные мероприятия, большие и мощные старты. Будет у вас где выступать и блеснуть своим мастерством..

Российская команда на Универсиаде заняла второе место в медальном зачете, разделив по числу наград первое место с японской сборной. Россияне завоевали 22 золотых, 24 серебряных и 36 бронзовых медалей.