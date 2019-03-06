Президент РФ Владимир Путин поздравил победителей Универсиады-2019 от 6 марта. На официальном сайте Кремля опубликованы поздравления Дмитрию Карлагачеву, Милене Быковой (сноуборд), Эдуарду Латыпову, Екатерине Мошковой (биатлон), Лане Прусаковой (фристайл), Александру Терентьеву (лыжные гонки), а также женской эстафетной сборной по шорт-треку Екатерине Ефременковой, Эмине Малагич, Софье Просвирновой и Евгении Захаровой.

После четырех соревновательных дней Россия лидирует в медальном зачете Универсиады с большим отрывом. Россияне завоевали 58 медалей, на 5 больше, чем все остальные страны вместе взятые.