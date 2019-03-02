18:02 | Универсиада

Путин объявил Универсиаду в Красноярске открытой

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Президент России Владимир Путин объявил открытой зимнюю Универсиаду в Красноярске. 3 марта глава государства также побывает в деревне соревнований и пообщается там со спортсменами.

Поздравляю всех с началом соревнований и желаю удачи, удивительных, красивых, ярких побед. Объявляю XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду открытой, – сказал Путин на церемонии открытия.

 

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