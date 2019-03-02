Путин объявил Универсиаду в Красноярске открытой

Президент России Владимир Путин объявил открытой зимнюю Универсиаду в Красноярске. 3 марта глава государства также побывает в деревне соревнований и пообщается там со спортсменами.

– Поздравляю всех с началом соревнований и желаю удачи, удивительных, красивых, ярких побед. Объявляю XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду открытой, – сказал Путин на церемонии открытия.